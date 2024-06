Ateliê Carvalho Araújo Arquitetos vence concurso para Arquivo Nacional do Som em Mafra

Numa cerimónia presidida pela secretária de Estado da Cultura, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, anunciou que, dos cinco concorrentes, foi escolhido o Ateliê Carvalho Araújo Arquitetos.

“O júri selecionou aquela proposta por ser aquela que de forma mais inovadora responde a um caderno de encargos com elevadas exigências técnicas e se inscreve no território, situado nas proximidades do Real Edifício de Mafra, inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO”, justificam o município e o Ministério da Cultura numa nota de imprensa conjunta.

O futuro edifício do Arquivo Nacional do Som é entendido pelos arquitetos como uma “caixa-forte de um património inestimável”, explicou Joel Moniz, da equipa projetista.

O projeto de arquitetura, que deverá ser concluído e entregue ao município em setembro para ser lançado o concurso para a empreitada, prevê a construção de raiz de um edifício enquadrado na zona envolvente, tirando partido do declive do terreno, com jardim de uso público e espaço para ampliação futura do arquivo.

Joel Moniz explicou que o edifício vai ter cinco pisos: um primeiro enterrado com a entrada com zonas de serviço, outro aberto para infraestruturas técnicas, o piso de entrada com gabinetes administrativos e as zonas de maior interação com visitantes, outro com laboratórios e o último para os depósitos.

“Estamos conscientes de que corremos contra o tempo na recuperação de informação que se encontra em suportes de som que exigem e aguardam por condições de conservação mais adequadas quando os equipamentos de leitura passam pela obsolescência tecnológica”, afirmou a secretária de Estado da Cultura, Maria de Lurdes Craveiro, considerando o projeto um “marco na preservação do património sonoro”.