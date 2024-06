Embalagens de Botox contrafeito foram apreendidas por inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) numa clínica de estética em Lisboa, sendo constituída arguida a responsável pelo estabelecimento, anunciou esta quinta-feira a ASAE.

Os inspetores apreenderam “medicamentos, dispositivos médicos e de aparatologia, incluindo uma máquina laser para remoção de tatuagens, uma utilizada em cavitação e outra em criomodelagem, destinados a cuidados estéticos sem que, aparentemente, existisse a habilitação exigida para a atividade”, refere a ASAE em comunicado. A ação da ASAE foi dirigida para uma clínica estética na cidade de Lisboa, com “forte presença nas redes sociais”, na sequência de fortes suspeitas da prática de crime de usurpação de funções

médicas.

Entre os artigos apreendidos, avaliados em quase 34 mil euros, consta a toxina botulínica, vulgarmente designada Botox (substância purificada, derivada da bactéria “Clostridium botulinum”, que produz uma proteína neurotóxica que paralisa músculos), com fortes suspeitas da ASAE de se tratar de medicamento com origem contrafeita, conforme indicações do representante legal da marca, tendo em conta as características da embalagem, bem como o lote do produto.

Foram igualmente apreendidos medicamentos, dispositivos médicos e de aparatologia (uma máquina laser para remoção de tatuagens, uma utilizada em cavitação e outra utilizada em criomodelagem) utilizados para a prática de cuidados de saúde estéticos, sem que, aparentemente, existisse a habilitação exigida para a prática de tais atos.

Segundo o comunicado da ASAE, foi instaurado um inquérito-crime pelo ilícito de usurpação de funções médicas e a responsável pelo estabelecimento foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência.