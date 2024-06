A GNR deteve na quarta-feira em Lisboa e no Porto seis suspeitos de tráfico de droga e apreendeu mais de 4.600 doses de drogas como cocaína, heroína, cetamina, metanfetaminas e 11.460 euros em numerário, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, aquela força militar refere que os detidos, cinco homens e uma mulher, têm idades entre os 34 e os 49 anos e que no decorrer da operação policial que levou às detenções foi dado cumprimento a nove mandados de busca, no concelho de Lisboa e no Grande Porto.

Daquelas buscas, sete foram domiciliárias, uma num estabelecimento de diversão noturna e outra a um veículo.

No total, foram apreendidas 353 doses de cocaína, 11 doses de canábis, 141 doses de metanfetaminas, seis de cetamina, 700 mililitros de gama-hidroxibutírico, 3.700 comprimidos de oxandrolona, 100 comprimidos de clembuterol, 18 saquetas de biosira primo, 2,5 litros de nandrolona, 200 comprimidos de methandienone, nove litros de gama-butirolactona, 180 comprimidos de cenforce.

Foram também apreendidos 11.460 euros em numerário, seis telemóveis e diverso material de embalamento, doseamento e corte de estupefaciente. Os detidos serão presentes esta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos para aplicação de medidas de coação.