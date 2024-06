Um mês após o lançamento, a missão EarthCare, da Agência Espacial Europeia (ESA), já conseguiu revelar segredos sobre o funcionamento e a dinâmica das nuvens, dados que podem ser relevantes para uma melhor compreensão das alterações climáticas.

O satélite da ESA enviou a primeira imagem de um dos seus instrumentos e, pela primeira vez a partir do espaço, revela a estrutura interna e a dinâmica das nuvens, informou esta quinta-feira a Agência Espacial Europeia, que referiu que esta captura “extraordinária” é apenas um primeiro vislumbre de todo o potencial do instrumento, uma vez que esteja plenamente calibrado.

O EarthCare transporta quatro instrumentos sofisticados concebidos para trabalhar em conjunto para lançar uma nova luz sobre o papel que as nuvens e os aerossóis desempenham no aquecimento e arrefecimento da atmosfera da Terra, contribuindo para uma melhor compreensão das alterações climáticas.

A missão foi lançada em 29 de maio e enviou a sua primeira imagem através do cloud profiling radar, fornecido pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA).

Os primeiros dados dos três instrumentos europeus do satélite — o radiómetro de banda larga, o “lidar atmosférico” e o gerador de imagens multiespectral — são esperados nas próximas semanas e meses, detalhou a ESA num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Takuji Kubota, cientista da missão da JAXA para o radar de perfil de nuvens, avaliou a imagem enviada, que revela detalhes sobre a estrutura interna da dinâmica das nuvens sobre o oceano, a leste do Japão, em 13 de janeiro.

A imagem é apresentada em duas partes; à esquerda, os dados revelam a concentração vertical de partículas de nuvens medidas como refletividade do radar. Vê-se claramente que a parte mais densa da nuvem está no seu centro, onde existem mais partículas maiores.

