A moeda japonesa estava esta quinta-feira a ser negociada acima de 171 ienes por euro, um mínimo desde a criação da moeda europeia em 1999, tendo também ultrapassado 160 ienes por dólar, pela primeira vez em 37 anos.

No mercado cambial, a moeda japonesa atingiu nas primeiras horas da manhã em Tóquio 171,79 ienes por euro, o nível mais baixo da sua história, enquanto face ao dólar foi cotada no intervalo entre 160,78 e 160,88 ienes, o nível mais baixo desde dezembro de 1986.

O vice-ministro das Finanças japonês e principal responsável pelas questões cambiais reafirmou o compromisso do Governo em tomar “medidas apropriadas” e acrescentou que a rápida depreciação representa “uma séria preocupação”.

Não temos níveis específicos em mente, mas estamos determinados a responder aos movimentos rápidos e desordenados liderados por especuladores”, disse Masato Kanda.

“Neste contexto, a recente e rápida desvalorização do iene é uma preocupação séria”, disse o governante, em declarações divulgadas pela agência de notícias pública japonesa Kyodo.

A nova depreciação do iene surgiu após rumores de que a Reserva Federal dos EUA (Fed) poderia continuar a adiar um esperado corte nas taxas de juro e até voltar aos aumentos para controlar a inflação.

Em março, o banco central do Japão decidiu aumentar as taxas de juro de referência de curto prazo para 0,1%, no primeiro aumento em 17 anos, pondo um fim a décadas de taxas negativas.

No entanto, o iene continuou a cair, dado que a taxa de juros ainda está longe das praticadas pelos principais bancos centrais, incluindo nos Estados Unidos e na União Europeia.

A fraqueza da moeda japonesa tem sido associada por analistas não só a esta divergência política, mas a outros fatores de risco como o progresso do conflito no Médio Oriente e o aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Um iene fraco beneficia os negócios estrangeiros das empresas japonesas, que veem as remessas inflacionadas quando são repatriadas e melhora a competitividade dos seus produtos.

Por outro lado, tem um impacto negativo nas contas do Japão, ao tornar mais caras as importações, algo de que o país é altamente dependente.