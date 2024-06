Nem teve muito tempo para viver como o cão mais alto do mundo. Com quase dois metros de altura, quando apoiado apenas nas patas traseiras, Kevin, que ganhou o nome do protagonista do filme Sozinho em Casa, morreu este mês no dia 19. Seis dias antes, o dogue alemão do Iowa, nos Estados Unidos da América, tinha entrado para Guinness World Records e nada fazia prever a sua morte na sequência de uma cirurgia não planeada.

“Devastados”, é palavra usada pelo Guinness para descrever o luto dos donos de Kevin ao anunciar ao mundo, em comunicado, a morte do “gigante gentil”. Sabiam que estes cães de grande porte costumam viver poucos anos mas a sua morte foi inesperada. Por isso lamentam que os humanos nunca “vivam tempo suficiente” com estes animais de companhia.

Segundo o Washington Post, o dogue alemão, também conhecido como grande dinamarquês, teve uma complicação gástrica que o obrigou a sofrer uma intervenção cirúrgica urgente.

“Ele era simplesmente o melhor menino gigante”, disse o casal Wolfe numa entrevista ao Guinness. “Estamos muito felizes por ele ter conseguido bater o recorde e ter aquele foco sobre ele. Ele adorou a atenção”, acrescentam.

Com quase um metro de altura (97cm) quando apoiado nas quatro patas,Kevin era aproximadamente do tamanho de muitas crianças e mais alto que a média dos cães machos da sua raça (76 cm) e até de póneis, diz a organização de recordes mundiais.

No entanto, agia como se não tivesse ideia do seu tamanho e isso via-se na forma como brincava com o casal, os seus dois filhos pequenos e vários outros animais como gatos, galinhas, cabras e até cavalos em West Des Moines, Iowa, contou a família na entrevista ao Guinness. “Estava sempre a tentar meter-se em sítios onde não cabia”, referiu Tracy Wolfe. Porém, brincou a tutora, que é veterinária, tinha muito medo do aspirador do pó. “Na verdade, tinha medo de tudo”, acrescentou. No fundo, Kevin era só um “bebé grande”, rematou.

Podia comer dez taças de comida por dia e passar o restante tempo a dormir e mesmo assim mantinha uma forma física impecável, revelou Tracy, para quem este cão era “perfeito” para a família.

Kevin tinha exatamente a mesma idade do seu antecessor no pódio do Guinness: um outro dogue alemão que até era mais alto do que ele. Zeus, com 1,046 metros de altura (quando apoiado nas quatro patas) tinha três anos quando morreu no ano passado. Sofria de cancro nos ossos, o que o obrigou a amputar a perna direita dianteira. No meio da luta contra o cancro, desenvolveu uma pneumonia que se revelou fatal. Resta saber agora quem vai suceder a Kevin, se será um outro grande dinamarqueses.