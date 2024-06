E se, enquanto desfruta e se protege do sol, pudesse pedir perdão à sua pele pelos erros do passado? A exposição solar prolongada gera danos na pele e aumenta o risco de cancro, mas a tecnologia PHOTON, desenvolvida pela mesoestetic®, laboratório farmacêutico espanhol, repara danos causados pelo sol ao mesmo tempo que protege a pele. A nova gama mesoprotech® com tecnologia patenteada PHOTON é a nova geração de protetores solares. É uma tecnologia revolucionária e complexa, presente em seis produtos para todos os tipos de pele, mas simplifiquemos: basta saber cinco coisas.

1. Reparação dos danos celulares

A exposição desadequada ao sol pode gerar danos no ADN celular e assim causar problemas de saúde e fotoenvelhecimento. A reparação desses danos é, portanto, essencial para uma pele saudável. A enzima fotoliase, presente na tecnologia PHOTON, faz essa reparação, sendo ela mesma fotoativada. Isto significa que, ao receberem o sol, as fórmulas da gama mesoprotech® trabalham para reparar as suas células. Tudo isto enquanto relaxa na toalha.

2. Ação protetora reforçada

Os banhos de sol que lhe dão prazer (e que sem proteção adequada são nocivos) ativam a tecnologia PHOTON. A gama mesoprotech® tem, assim, uma ação protetora reforçada e contínua, que dura várias horas após a exposição solar. Os seis produtos desta gama garantem uma proteção de largo espectro reforçada, contra radiações UVA, UVB, IR, HEV, fundamental a todos os tipos de pele. Nem todas as peles têm as mesmas exigências de hidratação ou cicatrização, mas todas têm um produto mesoprotech® indicado.

3. Responsabilidade ambiental

Na praia, com a proximidade do mar, as preocupações ambientais de todos os dias adensam-se. Portanto, além dos benefícios para a saúde da gama mesoprotech®, as suas fórmulas respeitam os organismos marinhos, tendo sido testadas para garantir que não interferem no seu desenvolvimento. Por outro lado, as embalagens são mais sustentáveis e fáceis de reciclar, já que são feitas em plástico reciclado pós-consumo (PCR). Mas antes de pensar no momento em que a embalagem chega ao fim, há que usufruir de uma proteção solar completa e revolucionária: os seis produtos mesoprotech® estão à venda online e em centros estéticos e médico-estéticos selecionados. Descontraia-se e sorria: está a reparar a sua pele.

4. Atenção às zonas sensíveis

A pele do rosto é sensível por ser, em geral, mais fina e requer produtos de proteção solar mais alta e formulados para as suas exigências. O contorno dos lábios e dos olhos é particularmente delicado e, a pensar nestas zonas, o mesosprotech® sun stick 100 tem óleo de rosa mosqueta na sua composição, o que favorece a reparação da epiderme sem deixar uma sensação gordurosa na pele. Este protetor solar SPF 50+ apresenta-se num pequeno batom para facilitar a aplicação e deve ser usado também em cicatrizes, para que recuperem protegidas do sol, evitando futuras marcas na pele.

5. Hidratação é conforto

Especialmente nas peles secas ou desidratadas, a exposição ao sol pode significar uma agressão à barreira cutânea e, em consequência, um desconforto e até prurido. O mesoprotech® hydra cream SPF 50+ é um creme de rosto cremoso e que restabelece a sensação de elasticidade e suavidade da pele. Além da tecnologia PHOTON, a sua fórmula contém ceramidas, lipídeos que se encontram naturalmente na pele e são responsáveis por uma hidratação prolongada.