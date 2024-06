Milhares de pessoas são esperadas em vários protestos a partir de sexta-feira em Essen, cidade alemã que vai receber o congresso do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Vários partidos políticos tinham deixado claro, mesmo antes de ser conhecida a localização, que a AfD não seria bem-vinda em Essen, na região do estado da Renânia do Norte-Vestefália. Apesar das tentativas da Câmara Municipal de anular o contrato de arrendamento celebrado no início de 2023, o partido de extrema-direita vai mesmo ocupar o recinto Grugahalle durante dois dias.

No congresso do partido liderado por Alice Weidel e Tino Chrupalla são esperados cerca de 600 delegados da AfD e diversos convidados, num encontro, nos dias 29 e 30, que pretende preparar as eleições marcadas para o outono em três estados federados — Saxónia, Turíngia e Brandeburgo.

A AfD quer eleger um novo conselho depois de um balanço positivo feito pelo próprio partido dos resultados das eleições europeias na Alemanha. A Alternativa para a Alemanha foi a segunda força mais votada, conseguindo 15,9%.

Apesar dos vários escândalos que se têm sucedido nos últimos meses com ligações de espionagem à China, subornos da Rússia, e planos de deportação de imigrantes, a AfD conseguiu distanciar-se das polémicas e minimizar as perdas de votos.

De acordo com a agenda oficial, o congresso arranca às 10 da manhã de sábado, mas as manifestações são esperadas a partir de sexta-feira. Para o final da tarde está marcada uma manifestação “rave” — “Bass Statt Hass” (“Baixo em vez de ódio”, em tradução livre) — com camiões com altifalantes e vários dj, e que conta com mais de mil inscritos.

Está ainda pendente de autorização um acampamento de protesto organizado pela iniciativa “Resiste”, que reúne cerca de 170 representantes de organizações, sindicatos e alianças regionais antifascistas, com o objetivo de contestar as “políticas antidemocráticas e a incitação racista”.

“Esperamos que entre 70 e 100 mil pessoas se manifestem contra a AfD em Essen”, revelou a porta-voz da iniciativa, Katharina Schwabedissen, aos jornalistas. No sábado, primeiro dia oficial do congresso, estão planeadas várias manifestações que começam às 6 da manhã. À tarde, haverá um comício, vários discursos e momentos musicais. Para o último dia está a ser organizada uma vigília a partir das 9 da manhã.

A polícia de Essen espera “dezenas de milhares de participantes nos protestos” durante todo o fim de semana. No entanto, o tamanho real da contestação ao partido AfD depende de vários fatores. Segundo um porta-voz, os números de registo são dinâmicos, mas poderá ser o fim de semana com os maiores protestos de sempre em Essen.

Não foi divulgado o número de agentes envolvidos nas operações especiais, mas sabe-se que estão equipados com canhões de água. A polícia criou uma página para o efeito, que receberá atualizações durante a semana.