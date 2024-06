Esta quinta-feira falamos de um novo e possível acordo à esquerda. O Bloco foi o primeiro a falar em conversações, o Livre em alianças para as eleições autárquicas. Por agora o PS não está interessado em iniciar negociações e o PCP também não mostrou vontade de conversar. Numa altura em que a esquerda está afastada do poder em quase todo o país, não está no governo, não tem a Presidência da República e perdeu nos Açores e na Madeira, há quem sonhe com fazer reviver a geringonça, ou então geringonças. No entanto, pela amostra das primeiras trocas de argumentos, fazer acordos pode não ser fácil, mesmo numa altura em que o Partido Socialista tem provavelmente o líder mais à esquerda da sua história. No Contra-Corrente de hoje queremos discutir porque é que a esquerda fala tanto em unidade e tem tanta dificuldade em unir-se. Será que os apelos à unidade do Bloco e do Livre são mais para marcar terreno ou achas que são realmente sinceros?

