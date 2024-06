Muito antes de “descobrirem” o resto do país, os visitantes estrangeiros (sobretudo do Norte da Europa) chegaram às praias algarvias. E desde que Portugal aderiu à então CEE, em 1986, os fundos europeus permitiram um desenvolvimento de infraestruturas que fizeram daquela região um destino de férias onde o turismo foi ganhando um peso cada vez maior na economia local.

Quando se fala cada vez mais no tipo de turismo que queremos para Portugal, de modo a mantermos a sustentabilidade ambiental e a identidade cultural, a Rádio Observador lança o debate numa emissão especial (inserida nas comemorações do décimo aniversário do Observador) a partir do Forte de Santa Catarina, na Praia da Rocha, em Portimão, esta sexta-feira, dia 28 de junho.

Logo às dez da manhã, lançamos a pergunta no Contra-Corrente: falta território para tanto turismo no Algarve? Para ajudar a responder, Helena Matos e José Manuel Fernandes estarão à conversa com Hélder Martins, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Alexandra Rodrigues Gonçalves, diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo e Anabela Santos, coordenadora da Via Algarviana, a grande rota pedestre que atravessa todo o Algarve, de Vila Real de Santo António a Sagres.

O presidente da Região de Turismo do Algarve, André Gomes, e o presidente da Associação Regional de Golfe do Sul, José Matias, são alguns dos convidados da tarde, que se juntam assim ao ex-deputado, empresário e economista José Mendes Bota e ao vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, Álvaro Bila. Também falaremos de sardinhas, claro. E de música, a propósito da quarta edição do AfroNation, “o maior festival mundial de afrobeat”, que termina amanhã na cidade algarvia.

Macário Correia, ex-autarca de Tavira e de Faro pelo PSD e atual presidente da Associação de Regantes do Sotavento Alvarvio, Isilda Gomes, recém-eleita eurodeputada pelo PS, Cristóvão Norte (PSD), Pedro Pinto (Chega) e Jamila Madeira (PS) juntam-se a Vanessa Cruz, Judite França e Miguel Videira para a habitual Tarde Política da Rádio Observador, desta vez com um olhar algarvio.

Se estiver em Portimão, passe pela Fortaleza de Santa Catarina para cumprimentar a equipa da Rádio Observador. Ou siga a emissão em direto no rádio, nas redes sociais e, claro, em permanência no nosso site — onde todos os programas ficarão depois disponíveis em podcast.