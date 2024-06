A SAIC, um dos principais fabricantes de automóveis da China, e a alemã Volkswagen anunciaram esta sexta-feira vários acordos de cooperação tecnológica e energética, visando o lançamento de três modelos híbridos e dois elétricos.

Os veículos deverão ser lançados no mercado chinês em 2026, marcando um passo significativo na colaboração entre as duas empresas, que têm uma parceria estratégica no país asiático, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O presidente executivo do Grupo Volkswagen China, Ralf Brandstätter, sublinhou a importância de reforçar a parceria estratégica com a SAIC no competitivo mercado de veículos elétricos na China. “É crucial continuar a reforçar a nossa parceria estratégica com a SAIC e avançar com a eletrificação do portfólio da SAIC Volkswagen”, disse Brandstätter, citado pela Xinhua.

A SAIC, uma empresa estatal, foi a mais afetada pela decisão da Comissão Europeia de aumentar as taxas alfandegárias sobre veículos elétricos.

Os veículos da SAIC receberam uma taxa adicional de 38,1% depois de a empresa não ter cooperado com a investigação “antidumping” de Bruxelas, uma decisão criticada pela SAIC, que a descreveu como uma “violação dos princípios da economia de mercado e das regras do comércio internacional”. O termo ‘dumping’ significa a venda abaixo do custo de produção.

No ano passado, os modelos elétricos da série ID, da Volkswagen, não foram além de uma quota de mercado de 3% no segmento elétrico na China, que representa 50% das vendas a nível global do fabricante alemão.

Os elétricos representaram 24% das vendas de carros novos na China, em 2023, de acordo com dados do setor. Se forem incluídos os híbridos, a fatia de veículos alimentados por novas energias nas vendas totais atingiu 36%.

A Volkswagen está a preparar o lançamento de novos modelos em parceria com a Xpeng, a marca chinesa de carros elétricos na qual detém uma participação de 4,99%, após um investimento de 630 milhões de euros em 2023.