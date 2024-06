Espetáculos musicais, de vídeo e de pirotecnia marcam, este fim de semana, as comemorações do 12.º aniversário da classificação de Elvas (Portalegre) como Património Mundial pela UNESCO, divulgou esta sexta-feira a câmara municipal.

Em comunicado, a Câmara de Elvas anunciou que as comemorações vão ter lugar na Praça da República e junto da Sé Catedral, na mesma área do centro histórico da cidade.

No sábado, pelas 22h00, realiza-se um concerto com o Coral Histórico, formado por 20 pessoas, com a banda de pop rock The Gift, num espetáculo de que a música se “une” ao património.

Pelas 23h35, está agendado um espetáculo multimédia, que vai ser projetado na Sé, seguindo-se um outro espetáculo pirotécnico, já na madrugada de domingo, a partir das 00h45.

No domingo à noite, pelas 21h30, atuam os Bandidos do Cante e, uma hora e meia depois, o público vai poder assistir a um novo espetáculo multimédia projetado na Sé.

A partir das 23h10, está programado mais um espetáculo pirotécnico, iniciativa que coloca o ponto final nas comemorações.

A classificação das fortificações abaluartadas de Elvas como Património da Humanidade, na categoria de bens culturais, ocorreu em 30 de junho de 2012, na 36.ª sessão do Comité do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em São Petersburgo, na Rússia.

O conjunto de fortificações de Elvas que foram classificadas pela UNESCO, cuja fundação remonta ao reinado de D. Sancho II, é o maior do mundo na tipologia de fortificações abaluartadas terrestres, possuindo um perímetro de oito a 10 quilómetros e uma área de 300 hectares.

Na altura, foram classificados dois fortes, o de Santa Luzia, do século XVII, e o da Graça, do século XVIII, três fortins do século XIX, as três muralhas medievais e a muralha do século XVII, além do Aqueduto da Amoreira.

Classificado como Património Nacional em 1910, o Forte da Graça, monumento militar do século XVIII situado a dois quilómetros a norte da cidade de Elvas, constitui um dos símbolos máximos das fortalezas abaluartadas em zonas fronteiriças.