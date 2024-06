Estes são os vencedores do Prémio Heróis PME 2024

Como é que as empresas vêm esta distinção?

Em oito anos de história, este prémio já recebeu mais de 600 candidaturas e premiou 80 empresas, gerando um impacto direto nos seus colaboradores. “O Prémio Heróis PME representa, em primeiro lugar, um reconhecimento público da determinação e capacidade empresarial das PME. Adicionalmente, tem um impacto interno muito forte: o esforço comum de preparação de uma candidatura promove junto dos colaboradores destas PME um maior sentimento de pertença à organização. Por outro lado, o envolvimento de todos os stakeholders no processo de votação das histórias também tem um efeito dinamizador dessas ligações, muito relevante para as empresas. As equipas saem mais motivadas e a longo prazo impulsiona novas oportunidades de parcerias estratégicas”, refere a consultora.

Conheça a lista completa dos vencedores

Subcategoria Microempresa

1.º lugar – NBI – Natural Business Intelligence

Subcategoria Pequena Empresa

1.º lugar – Cocktail Team

Subcategoria Média Empresa

1.º lugar – Code For All

Categoria Fator S

1.º lugar – Olimec

Categoria Transformação Digital

1.º lugar – Mestrimagem – DAUTI

Categoria Internacionalização

1.º lugar – Innovation Makers

Startup Revelação

1.º lugar – Barkyn

A Yunit Consulting

Criada em 2001, a Yunit Consulting é uma consultora de gestão especializada no apoio ao investimento e à capitalização das empresas através de incentivos financeiros e fiscais. Com escritórios em Lisboa e no Porto, a empresa conta já com mais de 600 clientes e 900 projetos realizados.