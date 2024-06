O festival Funchal Jazz, na Madeira, começa no sábado e termina em 7 de julho, contando com as atuações do quarteto do saxofonista Miguel Zenón e do trio clássico de Bill Charlap, entre outras, indicou esta sexta-feira o diretor artístico.

Em conferência de imprensa na Câmara do Funchal, responsável pela organização do Funchal Jazz, Paulo Barbosa disse que o festival está dividido em dois palcos: no Jardim Municipal do Funchal (29 de junho a 3 de agosto), onde a entrada será gratuita, e no Parque de Santa Catarina (4 a 7 de julho), com o bilhete diário a custar 15 euros.

No Parque de Santa Catarina, onde está localizado o palco principal, a formação madeirense Madeira Jazz Collective abre as hostes, com o lançamento de um disco, seguindo-se o concerto do trio do pianista Vijay Iyer.

No dia seguinte, 5 de julho, sobem o palco Eduardo Cardinho Sexteto, “uma banda que vai apresentar um disco que acabou de sair há pouco tempo”, e o trio de Bill Charlap, “um verdadeiros trio clássico”, realçou o diretor artístico do Funchal Jazz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A 7 de julho atua a formação madeirense Mano a Mano, composta pelos irmãos Bruno e André Santos, com a Orquestra de Jazz do Funchal, seguida do quarteto do saxofonista Miguel Zénon, que Paulo Barbosa realçou ser a sua formação favorita do momento.

No domingo, a fechar os concertos do Parque de Santa Catarina, sobe ao palco a banda do saxofonista Joshua Redman com a cantora Gabrielle Cavassa.

O evento conta ainda com oito concertos no Jardim Municipal do Funchal, onde a Escola Profissional das Artes da Madeira “tem um peso muito forte”, além de jam sessions e master classes.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, sublinhou que é foco do seu executivo “apostar nos artistas regionais e em jovens talentos”, destacando a presença de mais de 60 artista de renome, nacional e internacional, “70% dos quais são artistas madeirenses ou que vivem na ilha da Madeira”.