A inflação travou em junho para 2,8% face ao mesmo mês do ano passado. De acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatísticas, verificou-se uma desaceleração de 0,3 pontos percentuais face à taxa homóloga registada em maio que é, em grade parte, atribuída à redução do preço dos hotéis face a maio.

O pico de subida registado no mês passado é explicado pelo INE com um “evento cultura de dimensão relevante ocorrido em Lisboa” e que corresponde aos dois concertos da cantora americana Taylor Swift realizados nos dias 2e e 25 de maio. Este evento também foi responsável uma subida de 34% nos pagamentos com cartões estrangeiros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O INE assinala uma subida mais expressiva do índice relativo aos produtos energéticos que passou para 9,4% face aos 7,8% apurados em maio. Já o comportamento dos preços dos produtos alimentares foi mais moderado de 2% face a 2,5% no mês anterior.

Excluindo os produtos alimentares frescos e a energia, a inflação teve uma variação de 2,3% em junho, face aos 2,7% de maio.

A estimativa rápida aponta ainda para uma subida média da inflação de 2,5% nos últimos 12 meses, face aos 2,6% verificados em maio.

Os valores definitivos da inflação em junho serão divulgados a 10 de julho.