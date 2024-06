O presidente do Sporting, Frederico Varandas, classificou esta sexta-feira como “um herói de várias gerações” o antigo futebolista Manuel Fernandes, que morreu na quinta-feira, e referiu que o “coração sportinguista está em sofrimento”.

“Partiu um dos melhores da história do Sporting Clube de Portugal, um dos melhores da história do futebol português. Mais do que uma lenda, morreu o herói de várias gerações. O coração Sportinguista está em sofrimento”, escreveu Varandas, numa mensagem divulgada pelo clube.

O presidente dos leões enviou os pêsames à família e aos amigos de Manuel Fernandes, a quem se referiu como: “o nosso capitão“.

O ex-futebolista e treinador Manuel Fernandes morreu na quinta-feira aos 73 anos, na sequência de um câncro.

Manuel Fernandes, nascido em Sarilhos Pequenos, na Moita, em 5 de junho de 1951, notabilizou-se como jogador, sobretudo, ao serviço do Sporting, que representou por mais de uma década, entre 1975/76 e 1986/87, tendo passado ainda por Sarilhense, CUF e Vitória de Setúbal.

Pela seleção principal, o jogador que conseguiu um ‘póquer’ nos 7-1 do Sporting ao Benfica, em 1986/87, disputou 30 jogos, com sete golos.

Após concluir a carreira como jogador, Manuel Fernandes manteve-se ligado ao futebol, como treinador, orientando Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Ovarense, Sporting, Campomaiorense, Tirsense, Santa Clara, Penafiel e União de Leiria, sendo que, pelo meio, treinou em Angola, no ASA.