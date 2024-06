Das Casas na Duna, onde não é preciso sacudir os pés na areia antes de entrar, à Casa da Barragem, uma casa de férias em cima da água, a nova edição da revista Observador Lifestyle é dedicada a novos projetos de turismo de norte a sul de Portugal.

Este é também o primeiro número onde cruzamos a fronteira e apresentamos uma seleção de alojamentos em Espanha, a menos de seis horas de carro de Lisboa ou do Porto. O próprio cenário da produção de moda que fotografámos no Alentejo pode fazer parte do próximo postal de férias: é uma casa onde se aceitam hóspedes, com assinatura Aires Mateus.

De Guimarães ao Ribatejo, acumulamos quilómetros e histórias do que se faz em Portugal. No berço da cutelaria, visitamos a fábrica da Cutipol, que conseguiu colocar os seus talheres nos melhores restaurantes do mundo. Já em Santo Estevão, propomos um retiro espiritual e artístico na Terra Quinta, onde os participantes são convidados a fazer também um detox digital.

E se o convite é para desligar da tecnologia e pôr as mãos a trabalhar, também pomos os olhos em quem o faz com mestria: à boleia do Artisans Map, percorremos um roteiro que passa por várias oficinas de artesãos na zona de Mafra. A Margem Sul não precisa de ficar ciumenta: nesta edição temos também um guia de Setúbal, o nosso “48 horas”.

E para quem fica a trabalhar na cidade, um docinho: um especial com pequenos-almoços dignos de hotel, para começar bem o dia.

Com direção de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, este número está à vendas nas bancas de todo o país, por 7,90€.

