A chegar a julho, aproximamos-nos do período alto das férias no Algarve. Férias de portugueses, férias de ingleses, férias de tudo um pouco, já que o turismo é a principal atividade económica da região e o Algarve a principal região turística do país. Hoje estamos transmitir o Contra-Corrente a partir da praia da Rocha, em Portimão – provavelmente o primeiro destino turístico do Algarve, o mais antigo – mesmo assim, uma praia muito diferente hoje daquilo que era há 50 ou 60 anos. Será este o modelo para o Algarve continuar a crescer? Aliás, será que Portugal suporta mais turistas? Sabemos que essas questões não são pacíficas e por isso mesmo queremos discuti-las. Haverá turismo em excesso nesta região?

