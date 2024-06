O Presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, trocaram esta sexta-feira mensagens de felicitações por ocasião do 50.º aniversário do estabelecimento das relações entre China e Venezuela.

Xi destacou a “confiança e o desenvolvimento partilhado” que caracterizaram as relações ao longo de cinco décadas. “A nossa amizade foi forjada na adversidade, apoiando-nos mutuamente na arena internacional em mutação e defendendo a justiça global e os direitos legítimos dos países em desenvolvimento”.

O líder chinês recordou a visita de Estado de Maduro à China, em setembro de 2023, quando os dois líderes concordaram em elevar o nível das relações bilaterais dos seus países. “A China está disposta a continuar esta amizade tradicional e levar a nossa parceria estratégica a novos patamares, contribuindo assim para a paz e o desenvolvimento mundiais”, disse Xi, de acordo com um comunicado difundido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Maduro expressou a sua satisfação com os “progressos significativos” nos laços bilaterais. “A Venezuela mantém-se firme no seu apoio à China na defesa da sua soberania nacional e opõe-se a qualquer tentativa de contenção contra a China“, disse. Maduro também reiterou o compromisso da Venezuela de participar ativamente na iniciativa chinesa de infraestruturas Faixa e Rota, segundo a nota da diplomacia chinesa.

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, recebeu, no início do mês, em Pequim, o seu homólogo venezuelano, Yván Eduardo Gil, a quem transmitiu que a China desenvolverá “inabalavelmente” os laços com a Venezuela a partir de “uma perspetiva estratégica” e de “longo prazo”.

Gil, que visitou a China para avaliar os acordos bilaterais assinados em várias áreas, disse esperar aprofundar a cooperação nos domínios da economia, comércio, ciência e tecnologia, agricultura, energia, infraestruturas, aeroespacial e humanidades, e que a Venezuela “valoriza a adesão da China à equidade e à justiça nos assuntos internacionais”.