Chuva inundou estradas de norte a sul do país. Veja as imagens

O mau tempo previsto para esta sexta-feira deixou marcas pelo país. De norte a sul, registaram-se várias inundações por todo o território e as imagens foram partilhadas na rede social X (antigo Twitter). Algumas das imagens mais marcantes remontam a Serpa, no Alentejo, onde se registaram relatos de estradas cortadas e veículos arrastados. O IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) previa aguaceiros de granizo e trovoadas, além de uma diminuição da temperatura máxima.