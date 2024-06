O Governo vai lançar um novo pacote de 60 medidas para relançar a economia na próxima semana, avançou Luís Marques Mendes nna SIC e confirmou o Observador. O antigo líder do PSD disse que as medidas incidem na área da “inovação, sustentabilidade, comércio e turismo“, antecipando que o plano, a que chamou “pacotão”, vai ter “incentivos para que as empresas em Portugal ganhem escala“.

As medidas, segundo apurou o Observador, ainda estão a ser ultimadas depois de. nos últimos dias terem sido intensamente negociadas entre o ministro da Economia, Pedro Reis, e o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. As medidas vão ser aprovadas num Conselho de Ministros que se realizará na próxima quinta-feira, 4 de julho.

Na última terça-feira, na conferência “BIAL 100 Years — Shaping the Future” , realizada na Fundação Serralves, no Porto, o ministro da Economia defendeu que “é possível relançar o crescimento económico da economia portuguesa e é possível mudar o jogo em poucos anos”.

As declarações de Pedro Reis nessa ocasião mostram que o caminho do novo pacote do Governo vai ser tentar que as empresas ganhem escala para serem mais competitivas no mercado internacional. Incentivos à fusão de empresas, por exemplo, será uma das medidas apresentadas na próxima semana.

O ministro da Economia disse na altura que “não vale a pena complicar a equação do crescimento económico” e que Portugal precisa de mais internacionalização, mais inovação, mais captação de talento, mais investimento externo e mais capital. E acrescentou, citado pela Agência Lusa, que “com isso, vem mais escala e com a escala vem o sucesso das empresas e com o sucesso das empresas vem um crescimento equilibrado e sustentável e, assim, construímos um país equilibrado”.