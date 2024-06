O treinador português José Mourinho iniciou este sábado o seu percurso à frente do Fenerbahçe com uma vitória, diante dos romenos do Petrolul Ploiesti, por 2-1, no primeiro encontro de preparação da equipa da Liga turca de futebol.

O conjunto de Istambul esteve a perder, com um golo de Mario Bratu, aos 35 minutos, mas o bósnio Edin Dzeko, aos 41, empatou o encontro, antes de o esloveno Miha Zajc completar a reviravolta, aos 57.

O médio luso Miguel Crespo ficou fora do primeiro ‘onze’ escalado por Mourinho, tendo sido lançado durante o encontro.

O Fenerbahçe, que foi segundo classificado da última edição da Liga turca, volta a realizar um encontro de preparação para a nova temporada no dia 6 de julho, diante dos austríacos do Admira Wacker, antes de defrontar os croatas do Hajduk Split (10 de julho) e os franceses do Estrasburgo (13 de julho).