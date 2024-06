Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi registado esta madrugada (4h45) a cerca de 12 quilómetros a este-sudeste de Serpa, no distrito de Beja, avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num comunicado, o IPMA disse que, até ao momento, “não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido”.

O abalo foi registado por volta das 04h45, acrescentou o IPMA.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Também esta madrugada o IPMA registou atividade sísmica na ilha Terceira, nos Açores, com três registos às 6h41: um de 3,4 (Richter) com epicentro a cerca de 4 km a Este-Sudeste da Serreta (Terceira); outro de 3,2 (Richter) com epicentro a cerca de 4 km a Sul-Sudeste de Raminho (Terceira) e outro de 2,9 (Richter) a cerca de 6 km a Sul-Sudoeste de Altares (Terceira).