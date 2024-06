Depois de iniciar os testes à campanha “Um Carro a Menos” (One Less Car) na Austrália em 2023, com a participação de 58 voluntários, a Uber arrancou agora com um projecto similar nos EUA e Canadá, desafiando e pagando para que os proprietários de automóveis, que não percorram grandes distâncias com regularidade, deixem os seus veículos particulares na garagem. O objectivo é privilegiar outras alternativas de deslocação, dos transportes públicos aos táxis e TVDE, passando pelas bicicletas e trotinetes eléctricas, documentando em simultâneo as respectivas experiências.

Na Austrália, onde os participantes que aderiram ao projecto experimental receberam 1350 dólares australianos (cerca de 812€) para testar todo o tipo de meios de transporte — que não o seu carro —, as conclusões dos voluntários apontaram para uma certa facilidade em encontrar formas alternativas para se movimentarem. Nas sete cidades seleccionadas na América do Norte, em que cinco são nos EUA (Los Angeles, São Francisco, Miami, Washington DC e Chicago) e as restantes duas no Canadá (Vancouver e Toronto), serão 175 os voluntários a testar o sistema, recebendo 1000 dólares para suportar os custos da experiência durante cinco semanas.

De acordo com a Uber, o valor pago aos participantes equivale ao custo mensal de possuir um automóvel e utilizá-lo nas suas deslocações nos EUA, tendo por objectivo convencer muitos condutores a procurar soluções de mobilidade alternativas. Defende a empresa que “há 233 milhões de veículos privados a circular com maior ou menor frequência nas estradas dos EUA, mas cerca de 80 milhões apenas percorrem menos de 10 milhas por dia”, cerca de 16 quilómetros.

Resta saber se, nos tempos mais próximos, a Uber vai estender esta iniciativa à Europa, o que provavelmente acontecerá, para ver até que ponto a dependência dos veículos particulares é maior do lado de cá do Atlântico. Contudo, será necessário muito experimentação (e também alguma poupança) antes de os cidadãos abrirem mão da sensação de liberdade que um veículo particular oferece, mesmo que muitas vezes esteja parado lá no cantinho da garagem…