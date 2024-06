Siga o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, conversou esta sexta-feira com o homólogo interino do Irão, Bagheri Kani, e alertou para a necessidade de todas as partes mostrarem moderação na fronteira entre Israel e o Líbano.

Borrell afirmou, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter) , que conversou com Kani “sobre o perigoso aumento das tensões na Linha Azul“, a fronteira entre Israel e o Líbano imposta pelas Nações Unidas.

Just spoke with Iran acting Foreign Minister @Bagheri_Kani on the dangerous rising tensions across the Blue Line.

All actors must exercise utmost restraint and prevent further tensions.

Once again, we must move away from the risk of a broader regional war.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 28, 2024