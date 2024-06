Na Alemanha, a Suíça está a assumir-se como uma das maiores surpresas deste Campeonato da Europa. Na fase de grupos, terminaram em segundo lugar no Grupo A, com cinco pontos, tendo somado um empate frente à Alemanha. O aviso estava dado e, este sábado, foi a vez da campeã da Europa provar o veneno suíço, perdendo sem margem para dúvidas (2-0).

No duelo de Berlim, Remo Freuler e Ruben Vargas foram os dois elementos em destaque na formação comandada por Murat Yakin. O primeiro golo foi da autoria do médio, que apareceu dentro da área a completar um passe do avançado. O segundo saiu dos pés de Vargas e fez levantar o Olímpico. Ambos estrearam-se a marcar em Europeus este sábado e, no caso do avançado, o jogo foi histórico porque juntou o golo a uma assistência, algo que, na seleção helvética, só Aebischer conseguiu fazer… nesta edição.

Antes deste Europeu, nenhum jogador da ???????? Suíça tinha marcado e assistido no mesmo jogo na competição; em 2024, já 2 jogadores o fizeram: Aebischer e Ruben Vargas#EURO2024 | #SUIITA pic.twitter.com/8iDk7kjeLi — Playmaker (@playmaker_PT) June 29, 2024

Vargas foi a estrela da Suíça! ⭐️Assistiu o primeiro golo de Freuler e arrumou mais tarde a Itália com um golaço com 3% de probabilidade ????#EURO2024 #SUIITA pic.twitter.com/bTIuFFfGXU — Betano Portugal ???? (@Betano_PT) June 29, 2024

Com este triunfo, a seleção helvética chegou ao quarto jogos sem derrotas nesta edição do Europeu e igualou mais um registo histórico: com a presença nos quartos de final, está a um triunfo de alcançar a melhor prestação de sempre num Europeu ou Mundial. Esta é ainda a primeira edição do Europeu em que a Suíça consegue somar dois triunfos.

A ???????? Suíça igualou a sua melhor prestação de sempre numa fase final – quartos de final:

Mundial 1934

Mundial 1938

Euro 2020

Euro 2024#EURO2024 | #SUIITA pic.twitter.com/Zb7LxGrZhv — Playmaker (@playmaker_PT) June 29, 2024

Em sentido inverso, Itália não conseguiu confirmar o estatuto de campeão europeia e esta é a terceira edição consecutiva em que o campeão em título perde nos oitavos de final. Em 2016, Espanha caiu precisamente contra os italianos (2-0) e, em 2020, Portugal foi eliminado pela Bélgica (1-0). A azzurra rubricou ainda a pior prestação no Campeonato da Europa desde 2004, ano em que não passou da fase de grupos.

3.º Europeu consecutivo que o campeão da Europa é eliminado nos oitavos de final:

2016 ???????? Espanha

2020 ???????? Portugal

2024 ???????? Itália#EURO2024 | #SUIITA pic.twitter.com/7rHPhcAJGH — Playmaker (@playmaker_PT) June 29, 2024