Longe do brilho de outros tempos, o passado parece pesar no seu rendimento atual. É esta a imagem da seleção inglesa, mas também de Kane, o capitão. Depois de trilhar o seu caminho na Premier League ao serviço do Tottenham, o avançado decidiu mudar de ares e rumar à Alemanha. O objetivo passava por conquistar, finalmente, o troféu na sua carreira mas, numa época atípica, o Bayern Munique acabou… em jejum, 12 anos depois da última vez.

O legado do “azar” acompanhou Harry Kane até ao Campeonato da Europa. Apesar de ser um dos indiscutíveis nas opção de Gareth Southgate, o capitão tende a ser dos mais criticados pelos adeptos, ora pelos golos que desperdiça, ora pelos poucos toques que dá na bola. Contudo, foi graças a Kane que Inglaterra bateu a Eslováquia e se apurou para os quartos de final de uma fase final pela quarta vez seguida.

Kane foi o autor do segundo golo da partida, no início do prolongamento, e fez balançar a rede adversária pela segunda vez neste Campeonato da Europa, naquele que foi o tento mais rápido de sempre em prolongamentos de Europeus. Ao todo, apontou o sexto golo na prova e igualou Wayne Rooney no segundo lugar. À sua frente está apenas o mítico Alan Shearer, que marcou sete golos em Europeus.

Com este golo, o número nove dos três leões quebrou outro recorde, já que, até este domingo, nenhum jogador inglês tinha marcado dois ou mais golos em prolongamentos de Europeus. Kane já o tinha feito na edição de 2020, repetindo o feito agora, em 2024. Nesse registo, o avançado igualou ainda Geoff Hurst e Gary Lineker, que apontaram os dois golos nos Mundiais de 1966 e 1990, respetivamente.

Há 34 anos que um jogador inglês não marcava 2+ golos em prolongamentos pela seleção inglesa:

2 ????????????????????????????Geoff Hurst (1966)

2 ????????????????????????????Gary Lineker (1990)

Olhando à seleção inglesa na era-Southgate, a equipa estabeleceu um novo recorde de invencibilidade, chegando aos 11 jogos sem derrotas. No que toca a prolongamentos, os ingleses venceram todos os que disputaram em Europeus – Dinamarca em 2021 (2-1) e Eslováquia em 2024 (2-1).