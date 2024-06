Segundo o Moscow Times, o rapper vai participar nas festas de aniversário do designer de moda Gosha Rubchinsky, que faz 40 anos.

Segundo o Telegraph, Kanye West terá escrito, em russo, no VK, conhecido como o Facebook da Rússia, “Olá. Moscovo”.

“Kanye West está em Moscovo! É uma notícia excelente”, anunciou a produtora e apresentadora de televisão Iana Roudkovskaïa, citada pela agência pública russa Tasse. Vários vídeos têm surgido nas redes sociais em que mostram alegadamente o músico em vários locais de Moscovo.

O Telegraph indica que foi noticiado que o cantor estará no hotel Four Seasons, perto do Kremlin, numa suite que custa quase 12 mil euros por noite.

June 30, 2024