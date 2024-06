A Geórgia é uma das mais recentes federações da UEFA, mas não foi devido a essa precocidade que ficou para trás no pelotão europeu. Fundada em 1990, a Federação Georgiana de Futebol (GFF) mostrou desde cedo a vontade de desenvolver o futebol do país e chegar aos principais palcos do futebol internacional.

Prova disso foi a criação da primeira academia do país, a 7 de julho de 2013. Ligada ao Dinamo Tbilisi, a academia tem o nome de Vitali Daraselia, o mais lendário futebolista da Geórgia, e está equipada com infraestruturas de topo. Os jovens que por lá passam são treinados por treinadores georgianos e estrangeiros altamente qualificados, permitindo a ascensão do futebol no país e em termos de seleções. Curiosamente, no dia da inauguração quem marcou presença foi… Cristiano Ronaldo, a par de Shevchenko e Kakha Kaladze.

In 2013, a picture was taken of Cristiano Ronaldo visiting the Dinamo Tbilisi Academy in Georgia.

This evening, 1⃣1⃣ of those players from the academy could play against Cristiano Ronaldo at Euro 2024, which includes Khvicha Kvaratskhelia.

What a story ❤️️ pic.twitter.com/eGoRNlVHvF

