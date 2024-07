São 16 looks, dois a mais do que o número de Grammys que Taylor Swift reúne na sua galeria de troféus. Não será a exposição mais vasta mas promete alimentar a euforia swifty verão fora. A partir de 27 de julho, e com entrada livre, os fãs da cantora que passarem por Londres podem ver ao vivo “Taylor Swift | Songbook Trail”, em South Kensington, no Museu Victoria and Albert.

A mostra, descreve o V&A, celebra o sucesso da artista pop e apanha embalo da sua passagem apoteótica pelo Reino Unido. O cancioneiro da estrela, e respetivo fenómeno global, estão refletidos em 13 escalas neste percurso expositivo, cada uma referente a uma capítulo na carreira de Swift. A jornada permite recuar até à fase em que a então jovem estrela se mudou para Nashville, viveiro da música country, com apenas 14 anos.

Por aqui os visitantes encontrarão acessórios costumizados, como as botas de cowboy usadas por Taylor durante a Tour Soul2Soul II, em 2007, quando abriu concerto para Tim McGraw e Faith Hill. Ou o vestido de folhos preto usado recentemente no videoclip de Fortnight, o single de avanço do álbum mais recente, The Tortured Poets Departement. A este leque juntam-se instrumentos musicais, galardões, guiões e outro material de arquivo inédito, que promete rever os primeiros anos de Swift.

O design da exposição está a cargo de Tom Piper, que em 2021 foi responsável pela mostra “Alice: Curiouser And Curiouser”. As peças, indica a nota de imprensa, serão apresentadas em diálogo com o espólio do do museu e com a arquitetura do edifício. Recorde-se que em fevereiro desta ano surgia a notícia de que o famoso museu britânico procurava um especialista em Taylor Swift para reforçar a sua equipa. É bem possível que os conselhos do swifty eleito já estejam a dar os seus frutos.

Taylor Swift | Songbook Trail pode ser vista nas galerias permanentes do museu entre 27 d ejulho e 8 de setembro.