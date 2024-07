O Centro de Congressos da Alfândega, no Porto, recebe quarta, quinta e sexta-feira o fórum anual de ciência, tecnologia e inovação, Encontro Ciência, que se irá debruçar sobre a importância de “+Ciência para Uma Só Saúde e bem-estar global”.

Depois de passar por Lisboa e Aveiro, o Encontro Ciência realiza-se na Alfândega do Porto que, a partir de quarta-feira abre portas à comunidade científica, revela em comunicado a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

Sob o lema “+Ciência para Uma Só Saúde e bem-estar global”, ao longo dos três dias vão ser realizadas cinco sessões plenárias sobre temas como o equilíbrio entre a inovação e responsabilidade social associadas à Inteligência Artificial, as doenças e terapias do futuro, e a digitalização da ciência.

“Este ano, abordaremos no Porto a importância da ciência como força motriz do desenvolvimento de um país e da humanidade em geral”, afirma, citada no comunicado, a comissária do encontro e investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), Salomé Pinho.

A par das sessões plenárias, estão previstas 45 sessões temáticas sobre as políticas de ciência e tecnologia, conservação e exploração sustentável do oceano, papel da biotecnologia nos cuidados de saúde, hesitação vacinal na Europa, saúde mental, hidrogénio verde ou ciência cidadã.

No inicio das sessões, estudantes do ensino secundário de diferentes escolas vão apresentar os projetos científicos que realizaram durante o ano letivo.

No encontro são esperados cerca de 200 oradores, entre os quais Virgínia Dignum, da UMEA University (Suécia), Nuno Ferrand, da Universidade do Porto, Alexandre Quintanilha, do i3S, Helena Canhão, da NOVA Medical School Universidade NOVA de Lisboa e Miguel Bastos Araújo da Universidade de Évora.

Na Alfândega do Porto serão também expostos os trabalhos de cerca de 40 entidades da comunidade cientifica e tecnológica desenvolvidos no âmbito da Mostra de Ciência.

O Encontro Ciência é promovido pela FCT em colaboração com a Ciência Viva, contando esta edição com o apoio da Universidade do Porto.

O evento conta ainda com o apoio institucional do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, e da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência.