A Câmara Municipal do Porto selecionou 21 projetos para os programas de residências artísticas e técnicas de 2024/2025 no CAMPUS Paulo Cunha e Silva (CAMPUS PCS) nas áreas de dança, teatro, circo e formas animadas, anunciou esta segunda-feira a autarquia.

Em comunicado, a autarquia anuncia o resultado das open-calls para o próximo ano, apontando como selecionados para o programa de Residências Artísticas os projetos artísticos de Bruno Brandolino, Catarina Campos Costa, Clélia Colonna, Elisabete Finger, Greg Wodhead, Inês Campos e Vahan Kerovpyan, Inés Sybille Vooduness, Jonas & Lander, Julián Pacomio, Lucia Giannoni, Paulo Pinto, Rafael Alves Campos, Raquel S. Noitarder, Raúl Maia, Renan Martins, Sofia Santos Silva, Tânia Dinis e Xana Novais.

Cada um dos projetos artísticos selecionados, explica o texto, recebe um total de 1.650 euros, correspondendo a 550 euros por semana, com possibilidade de alojamento para um máximo de duas pessoas.

O júri responsável por esta seleção foi composto por Cristina Planas Leitão e Drew Klein, que constituem a codireção artística da Direção de Artes Performativas (que engloba o Teatro Municipal do Porto, DDD — Festival Dias da Dança e CAMPUS PCS) da empresa municipal Ágora — Cultura e Desporto do Porto, por Ângela Guerreiro, coreógrafa, curadora e terapeuta, e Alessandra Mattana, bailarina e programadora brasileira a residir na Suíça.

Para o programa de Residências Técnicas foram escolhidos os projetos O Rumo do Fumo — Romain Beltrão Teule, Amparo González Sola e Mariana Leite Soares, que vão receber apoio das equipas de som, luz, vídeo e maquinaria com vista a desenvolverem projetos artísticos na sua fase de criação ou para aprofundamento ou remontagem de peças já existentes.

Será atribuída uma verba no valor de 550 euros por semana de duração da residência e alojamento para um máximo de quatro pessoas.

O júri deste programa foi composto por Cristina Planas Leitão e Drew Klein, por Cecília Kuska, curadora e produtora argentina, com trabalho entre Londres, Bruxelas e Berlim, e Nuno Meira, desenhador de luz português.

O CAMPUS PCS foi inaugurado em 2021, na antiga Escola EB1 José Gomes Ferreira (Travessa dos Campos n.º144), e é um centro de residências artísticas e espaço de trabalho para as artes performativas, com o objetivo de viabilizar o processo de criação de artistas, e colmatar a escassez de espaços de trabalho e de ensaios para os profissionais do setor.