Um atropelamento de peões por um automóvel, cujo condutor relatou uma “aceleração repentina e involuntária”, fez esta noite nove mortos e quatro feridos no centro de Seul, informaram as autoridades de emergência da Coreia do Sul.

O carro de passageiros seguia em contramão e colidiu com outros dois veículos pouco antes de atingir os peões, que aguardavam a luz verde num semáforo, segundo os meios de comunicação social sul-coreanos.

Os relatos indicam que o motorista, de quase 60 anos, reportou uma aceleração repentina e involuntária do veículo, tendo já sido detido. De acordo com as autoridades sul-coreanas, um dos quatro feridos permanece em estado grave.

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, ordenou ao seu ministro da Segurança e ao chefe da agência de emergência que fizessem todos os esforços para assistência às vítimas.