Uma explosão numa máquina industrial na fábrica de reciclagem de embalagens Glopol, na zona industrial de Campo, em Valongo, causou esta segunda-feira dois feridos graves e um ligeiro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. A explosão resultou num incêndio industrial que, entretanto, já foi extinto e prosseguem os trabalhos de limpeza. Os feridos foram transportados para o hospital de São João, segundo confirmou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP) à Rádio Observador.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP), o alerta para a explosão foi dado às 9h40.

No local estiveram os bombeiros de Valongo e Ermesinde, bem como o INEM e a GNR.

Segundo o site da Proteção Civil, no local estiveram 22 operacionais e 10 meios terrestres.