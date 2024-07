A nona edição da Feira Agrícola da Murtosa vai decorrer de 11 a 14 de julho no parque da Saldida, tendo como principal objetivo “exaltar a cultura associada à ruralidade” neste concelho do distrito de Aveiro.

O certame, se dirige aos profissionais e ao público em geral, é promovido pela autarquia em parceria com a Associação de Criadores de Raça Holstein da Região Centro e com a EABL — Associação para o Desenvolvimento da Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira.

Segundo uma nota camarária, a feira tem a pretensão de “exaltar a cultura associada à ruralidade”, num concelho onde o setor primário, e a atividade agrícola em particular, assume grande importância económica e social, contribuindo desta forma para a afirmação da Murtosa neste domínio no contexto regional.

Um dos grandes atrativos da feira são os concursos de raças marinhoa e holstein-frísia, organizados, em parceria, com as associações de criadores respetivas, que terão lugar nos dias 13 e 14.

Destaque, igualmente, para um conjunto de eventos que decorrerão em paralelo no contexto da feira, nomeadamente a prova de esforço e perícia de tratores, no dia 12, às 13h00, o passeio equestre, no dia 13, às 10h00, o espetáculo equestre, no dia 13, às 21h30, a vacada, nesse mesmo dia às 22h30, e a Caminhada “Todos Por Todos”, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no domingo, às 09h30.

O recinto da feira terá ainda patente uma exposição de maquinaria agrícola, equipamentos e serviços de agricultura, artigos comerciais, artesanato, bem como a representação de associações e cooperativas agrícolas.

Como habitualmente, a Feira Agrícola da Murtosa terá uma área de restauração, dinamizada por associações locais, onde os visitantes poderão experimentar algumas das iguarias da gastronomia local.

No cartaz musical estão nomes como o grupo Cubanissima 1153, Miguel da Concertina e a Banda Polk, estando ainda previsto um desfile de Marchas Populares, no dia 12.