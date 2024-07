As principais figuras dos bancos centrais voltam a juntar-se em Sintra para o Fórum do Banco Central Europeu (BCE), entre esta segunda-feira e quarta-feira, quando já avançou o primeiro corte de juros na zona euro em quase cinco anos.

O tema desta edição é “Política monetária numa era de transformação“, com os responsáveis dos bancos centrais a discutir sobre a entrada num novo ciclo de corte de juros, com a inflação já estável na maioria das economias.

O fórum arranca esta segunda-feira, ao final da tarde, destacando-se um discurso introdutório da presidente do BCE, Christine Lagarde.

Já na terça-feira, os trabalhos começam com uma discussão sobre a ascensão e queda da inflação na zona euro, conduzida por Luis de Guindos, vice-presidente do BCE, passando depois para uma sessão sobre a economia da biodiversidade, com Frank Elderson, membro do Conselho Executivo do BCE.

Para a tarde estão previstos dois painéis, sendo o primeiro coordenado por Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do BCE, focado nos choques geopolíticos, e o segundo terá algumas das principais figuras de destaque da política monetária: Roberto Campos Neto, governador do Banco Central do Brasil, Christine Lagarde e Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos EUA.

O último dia arranca com uma sessão sobre os ciclos de política monetária, com Luis de Guindos, seguindo-se uma discussão sobre os ciclos de taxas e uma sessão sobre a produtividade da área do euro no curto e no longo prazo, com Piero Cipollone, membro do Conselho Executivo do BCE.

Há depois um painel sobre o que impulsiona as taxas de juros de equilíbrio, moderado por Philip R. Lane, Membro do Conselho Executivo do BCE, e que conta com Claudio Borio, chefe do Departamento Monetário e Económico do Banco de Compensações Internacionais, Federica Romei, professora associada na Universidade de Oxford, Stephanie Schmitt-Grohé, professora na Universidade de Colúmbia, e John Williams, presidente do Federal Reserve Bank de Nova Iorque

Os participantes poderão ainda assistir a uma conversa sobre as principais questões que o sistema financeiro internacional enfrenta e o encerramento está a cargo da presidente do BCE.