Siga aqui o nosso liveblog sobre atualidade política

O antigo comissário europeu francês Pascal Lamy considerou esta segunda-feira que o crescimento dos populismos e dos extremismos são um perigo para a França e para a Europa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lamy falava à agência Lusa depois de intervir no painel “Pensando no Futuro da União Europeia à Luz do Legado de Jacques Delors”, integrado na conferência “Jacques Delors Agora — A Próxima Geração na Europa”, organizado pelo Instituto Jacques Delors, que reúne em Lisboa, até quinta-feira, 130 jovens de 30 países, além de membros da Comissão, eurodeputados e especialistas em política europeia.

A União Nacional (Rassemblement Nationale, no original francês) foi o partido mais votado na primeira volta das eleições legislativas francesas de domingo, com 33% dos votos, à frente da coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP, 28,5%) e dos centristas Juntos pela República, que integra o partido do Presidente Emmanuel Macron (22%). A segunda volta das legislativas decorre no próximo domingo, 7 de julho.

Instado a pronunciar-se sobre os resultados da primeira volta da votação, o antigo comissário europeu do Comércio e também antigo presidente da Organização Mundial do Comércio (OMC) frisou que os números registados domingo “não contam”.