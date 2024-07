O Governo dos Açores abriu candidaturas para compensar as perdas resultantes do mau tempo registado em junho nos concelhos da Ribeira Grande e Praia da Vitória, segundo despachos publicados esta segunda-feira em Jornal Oficial.

De acordo com o executivo açoriano, o prazo para apresentação das candidaturas é “fixado em 15 dias úteis, a contar da data de publicação do presente despacho”.

As candidaturas surgem no âmbito dos apoios previstos no regime jurídico-financeiro de apoio à emergência climática para as situações de perdas e danos patrimoniais decorrentes do fenómeno meteorológico extremo.

Os pedidos de apoio financeiro são requeridos, em ambos os casos, através da apresentação de um formulário de candidatura que se encontra disponível no sítio da internet da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática.

Em 13 de junho, o Governo dos Açores anunciou que decidiu ativar o regime jurídico-financeiro de apoio à emergência climática para apoiar as famílias afetadas pelo mau tempo de 2 e 3 de junho nas ilhas Terceira e São Miguel.

A chuva forte que atingiu no inicio do mês passado o concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, provocou prejuízos superiores a meio milhão de euros em moradias, viaturas e bens públicos, segundo uma primeira estimativa do município.

Cerca de 20 famílias tiveram de ser realojadas no concelho devido à forte chuva que se registou ao final da tarde e que provocou também estragos em viaturas, estabelecimentos e nas vias públicas, sem registo de feridos.

Também uma família teve de ser realojada na ilha Terceira na sequência da chuva forte.