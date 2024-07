As inscrições para a edição de 2024 da Maratona de Lisboa esgotaram a cerca de três meses da corrida, com 8 mil inscritos, a grande maioria estrangeiros, anunciou nesta segunda-feira a organização da prova que une os concelhos de Cascais, Oeiras e Lisboa.

Em comunicado, a organização da Maratona de Lisboa refere que estão inscritos 6.000 atletas estrangeiros, de 90 nacionalidades diferentes.

Segundo os organizadores, a inscrição de 2.000 portugueses para a corrida de 6 de outubro é um recorde de atletas nacionais numa maratona.

“Alcançar o recorde de 8.000 participantes na distância rainha do atletismo é um sinal claro de que, com o apoio dos nossos patrocinadores, estamos a realizar um trabalho reconhecido”, disse Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal.