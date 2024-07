A Câmara de Matosinhos lançou esta segunda-feira três concursos públicos, no valor total de mais de 31 milhões de euros, para construção de habitação social em duas freguesias deste concelho do distrito do Porto.

Os anúncios, publicados esta segunda-feira em Diário da República (DR), dizem respeito aos empreendimentos habitacionais do Estádio do Mar e da Rua Atriz Alda Rodrigues, ambos na Senhora da Hora, bem como ao Conjunto Habitacional de Guifões.

Com um prazo de execução de 14 meses, para a obra do Conjunto Habitacional Estádio do Mar está previsto um investimento superior a 12,8 milhões de euros.

Já a “conceção e construção” do conjunto habitacional de Guifões custará sete milhões de euros e o prazo de execução é de 15 meses.

Por fim, o conjunto habitacional Rua Atriz Alda Rodrigues tem um custo de 11,3 milhões de euros e 14 meses de prazo de execução.

Conforme se lê nos anúncios publicados em DR, os interessados podem fazer propostas até dia 31 deste mês.