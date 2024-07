A PSP deteve três homens no Porto e em Gaia e apreendeu 1,5 quilos de cocaína, equivalentes a mais de sete mil doses individuais, numa operação com seis buscas domiciliárias e sete não domiciliárias, foi esta segunda-feira revelado.

Em comunicado de imprensa, a PSP explica que as detenções dos três homens, com idades entre os 32 e os 33 anos, foram realizadas nas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, no domingo, pelas 22h00, e que apreendeu “mais de sete mil doses de estupefaciente cocaína e mais de 44 mil euros“.

Ao mais de 1,5 quilos de cocaína apreendidos dariam para uma quantidade de “7.803 doses individuais”, refere a polícia, destacando que a operação incluiu o cumprimento de três mandados de detenção e a realização de seis buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias.

A PSP apreendeu também 44.230 euros, cinco veículos automóveis, telemóveis, equipamentos informáticos, eletrodomésticos, balanças digitais e demais artigos utilizados na venda direta de estupefacientes.

Os três detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.

Já na madrugada desta segunda-feira, pelas 00h45, na Avenida Mestre José Rodrigues, em Vila Nova de Gaia, a PSP deteve um homem, de 48 anos, que tinha na sua posse haxixe suficiente para 154 doses individuais.

O detido, apanhado em “flagrante delito” no âmbito do combate ao crime de tráfico de estupefacientes, estava referenciado pela “prática de ilícitos criminais relacionados com o tráfico de droga”.

A PSP refere ainda que, no sábado, pelas 16h50, agentes que se encontravam a realizar um serviço de patrulhamento no Bairro de São Tomé, no Porto, deparam-se com “diversas embalagens com haxixe suficiente para 356 doses individuais“, que foram apreendidas na via pública.