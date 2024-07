Esta segunda-feira analisamos os resultados da primeira volta das eleições legislativas em França. A única surpresa em França foi a elevada participação dos eleitores, a maior em 40 anos. Mas essa participação não se traduziu numa inversão dos resultados eleitorais. A União Nacional de Marine Le Pen e Jordan Bardella ganhou as eleições folgadamente, tendo a Nova Frente Popular ficado em segundo lugar. Bem mais para trás ficou o partido do Presidente Macron. As previsões para a eleição dos deputados, a maioria dos quais obrigada a disputar uma segunda volta, não apontam para qualquer maioria absoluta, mas há alinhamentos e apelos ao voto que ainda podem mudar alguma coisa. Ontem os primeiros a falar foram Marine Le Pen e Jean Claude Mélenchon, o que pode ter dado o tom para a segunda volta: muito vai jogar-se em apelos à necessidade de conter os extremismos, para uns extremismos de direita, para outros extremismos de esquerda. O que pode acontecer daqui até domingo? Já se pode fazer uma previsão sobre quem vai conseguir formar governo em França?

