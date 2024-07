A agência meteorológica da ONU informou esta terça-feira que o ciclone tropical Freddy, uma tempestade no Índico que assolou a África Oriental em 2023, foi confirmado como o ciclone mais prolongado alguma vez registado, com 36 dias de duração.

O Freddy superou o anterior recorde do furacão John, que atingiu o Havai e durou quase 30 dias no Pacífico norte há três décadas, informou a Organização Meteorológica Mundial (OMM), que divulgou um estudo que começou quando o Freddy diminuiu em março do ano passado.

Foi também o segundo mais longo em termos de distância percorrida, com cerca de 12.785 quilómetros — enquanto o John percorreu mais de 13.000 quilómetros, segundo a agência das Nações Unidas.

Na sequência do Freddy, que assolou a África Oriental em duas fases, mais de 1.200 pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas no Maláui, enquanto mais de 180 pessoas morreram em Moçambique, segundo a OMM.

“O Freddy não atingiu apenas um ponto de aterragem, que é o que normalmente acontece com um ciclone tropical”, explicou Clare Nullis, porta-voz da OMM.

“Teve várias aterragens em países que são muito vulneráveis: Moçambique, Madagáscar, e também teve grandes impactos no Maláui e em outros países da África Austral”, acrescentou.