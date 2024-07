O BE/Açores acusou esta terça-feira o PSD de não cumprir com o que defendia quando estava na oposição, ao ter nomeado para presidente da SATA alguém da sua “confiança política” e sem experiência na gestão de companhias aéreas.

“Quando chegou à sua vez o PSD fez exatamente aquilo que o PS fazia, nomear alguém da sua confiança política, a esse nível não mudou nada”, afirmou António Lima, quando questionado sobre a indicação de Rui Coutinho para a liderança da SATA.

Pois, referiu, embora Rui Coutinho tenha experiência no setor, na parte dos aeroportos, “não tem experiência de gestão de companhias aéreas”.

“Bem prega Frei Tomás”, ironizou o líder do Bloco nos Açores, em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião com o Sindicato Independente dos Médicos em Ponta Delgada.

António Lima ressalvou que o partido, “por regra, não costuma comentar nomeações de presidentes de conselhos de administração”, mas destacou a mudança de posição do PSD/Açores, que quando estava na oposição (de 1996 a 2020) defendia que a SATA devia ser liderada por pessoas com experiência na gestão de companhias aéreas.

“Notámos é que aquilo que o PSD tanto dizia, de que os presidentes dos conselhos de administração da SATA deviam ser pessoas com experiência na aviação e em companhias aéreas, não se cumpriu com esta nomeação”, reforçou o bloquista.

Na sexta-feira, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) anunciou que o antigo diretor regional dos Transportes Aéreos Rui Coutinho será o novo presidente da companhia aérea SATA.

O executivo regional justificou que Rui Coutinho “conta com uma experiência de vários anos no setor da aviação e transporte, tendo desempenhados as funções de diretor regional dos Transportes Aéreos e Marítimos e diretor regional da Mobilidade” no anterior Governo Regional.

A Comissão de Trabalhadores da Azores Airlines e as câmaras do Comércio da Horta e de Angra do Heroísmo mostraram-se apreensivas com a nomeação.