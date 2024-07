Diogo Costa foi o herói do jogo frente à Eslovénia ao defender três pénaltis, mas a imprensa estrangeira, além do guarda-redes do FC Porto, dá também destaque às lágrimas de Cristiano Ronaldo.

Em Espanha, os desportivos Marca e o diário As mencionam a emoção do capitão português, que não conteve as lágrimas após falhar um penálti. “Chora de alegria, Cristiano” é o título do As, com as imagens dos festejos dos jogadores portugueses. Na Marca, o destaque vai para o abraço entre o guarda-redes e o capitão, com o título “Diogo Costa salva a ‘vida’ a Cristiano”.

Fora dos desportivos espanhóis, o generalista El País escreve que Costa “prolonga a vida de Cristiano Ronaldo na elite”. O ABC diz que o guardião das redes “se vestiu de herói e coloca um paupérrimo Portugal nos quartos”.

Em Itália, no Corriere dello Sport, lê-se que “Ronaldo falha, mas Portugal supera a Eslovénia nos penáltis”. Já no Gazetta dello Sport, Diogo Costa é descrito como “o herói de Portugal”.

Em França, o L’Équipe inclui uma foto da festa da Seleção Nacional, que “vai enfrentar os ‘bleus’ nos quartos de final do Euro”. O Figaro tem um título semelhante: “França elimina a Bélgica… e desafiará Portugal”.

Portugal enfrenta a França nos quartos de final na próxima sexta-feira, 5 de julho, às 20 horas. O jogo vai decorrer no Volksparkstadion, em Hamburgo.