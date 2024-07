O primeiro-ministro avisou esta terça-feira que o Governo não acrescentará “nem mais um cêntimo” à proposta que fez às forças de segurança e a resposta dos sindicatos não tardou a chegar. Não há condições para negociar, nem sequer para ter a reunião agendada com o Ministério da Administração Interna para o dia 9, disse o porta-voz da plataforma de sindicatos da PSP e GNR à Rádio Observador.

“Diz que não tem margem para mais um cêntimo. Eu direi que neste momento não há condições sequer para ter a reunião agendada com o ministério. O sr. primeiro-ministro retirou-lhe toda e qualquer utilidade. Eu diria, da nossa parte, nem menos um cêntimo”, sublinhou Bruno Pereira. Para o porta-voz isso só mostra que Luís Montenegro “não quer fazer as pazes com os policias, nem resolver a questão”, como foi prometendo ao longo da campanha eleitoral.

Como é que o Governo pode dizer que não tem mais margem orçamental para acomodar os valores na proposta quando claramente não conhece o orçamento que vai ter daqui a dois, três ou quatro anos? Ainda para mais quando se espera, nas palavras do primeiro-ministro, um aumento de crescimento económico substancial.”

Lembrando que o que distingue a proposta da plataforma de sindicatos da apresentada pelo Governo é um valor de 100 euros, o porta-voz apontou que a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, fica “completamente amarrada”. “Não poderá, certamente, vir trazer nada de novo que possa traduzir-se no aumento salarial”, defendeu.

Oiça aqui o Resposta Pronta com o porta-voz da Plataforma de Sindicatos da PSP e GNR, Bruno Pereira

Bruno Pereira disse ainda que as palavras de Luís Montenegro têm três consequências “negativas”. Por um lado uma maior revolta dos polícias, algo que, garante, já se começa a notar. Por outro lado, uma maior adesão ao apelo do Chega para que os polícias se manifestem em frente à Assembleia da República e que o porta-voz já tinha condenado. “Não é razoável ou aceitável que o líder do partido político substitua os líderes sindicais”, reiterou.

Além disso, acrescentou, pode significar uma transferência da decisão sobre as negociações para o Parlamento. “O Governo não quer resolver quando deve ser ele, ou deveria ser ele, em primeira linha, a resolver. Terá, provavelmente, de ser o Parlamento a tomar as rédeas da decisão, com muita pena minha e com muita pena dos demais camaradas líderes sindicais”, afirmou.

Sobre os protestos que estão a ser convocados para quinta-feira, também alimentados pelo Movimento Zero, Bruno Pereira afirmou que não se revê em grupos “sem rosto”, mas que não se opõe à participação individual dos polícias. “Não me revejo, nem posso rever-me em apelos de pessoas que eu não conheço ou cujas intenções eu desconheço”, apontou, acrescentando que o movimento deve ser transposto para um movimento “com cara, democrático e cívico”.