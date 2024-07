O início fez antever o pior, mas rapidamente a normalidade foi reposta. A Roménia entrou bem na partida e colocou dificuldades aos Países Baixos na fase inicial. Contudo, a laranja respondeu a partir dos 20 minutos e dominou o jogo a partir de então. Cody Gakpo fez o primeiro golo e, numa altura em que os neerlandeses teimavam em não acertar com a bola na baliza, Donyell Malen saltou do banco para bisar e garantir a vitória (0-3).

De acordo com os números, Malen bisou nos dois remates que fez à baliza e contou com uma eficácia de remate de praticamente um golo. Para além disso, fez dois passes para finalização, teve 93% de eficácia de passes e completou com sucesso os três dribles que tentou. Contudo, a principal novidade foi o facto de ter quebrado um registo com 24 anos: juntou-se a Kluivert Overmars com dois golos apontados num jogo da fase a eliminar de um Europeu.

Apenas 3 jogadores neerlandeses marcaram 2+ golos em jogos a eliminar no Europeu, o que não acontecia há 24 anos:

2024 ????????Donyell Malen vs Roménia

2024 Donyell Malen vs Roménia

2000 Kluivert (3G) e Overmars vs Jugoslávia

Malen, que tornou no primeiro jogador a marcar dois golos numa partida deste Europeu, chegou à academia do Ajax com apenas nove anos e, seis anos depois, ingressou nos ingleses Arsenal. A passagem por Londres durou pouco tempo, já que em 2017, com 18 anos, regressou aos Países Baixos e assinou pelo PSV, rival do clube de Amesterdão. Esteve no emblema de Eindhoven até 2021, altura em que o B. Dortmund pagou 30 milhões de euros pelo seu passe.

Olha a outros dados, há 24 anos que os Países Baixos não venciam um jogo na fase a eliminar do Campeonato da Europa, na altura diante da Jugoslávia (6-1). Apesar de terem conquistado o troféu em 1988, esta foi apenas a quarta vitória dos neerlandeses na fase a eliminar – as restantes foram em 1988, contra Alemanha (2-1) e URSS (2-0).

Vitórias dos Países Baixos em jogos eliminar no Europeu:

2024 V 3-0 Roménia

2000 V 6-1 Jugoslávia

1988 V 2-0 URSS (final)

2024 V 3-0 Roménia

2000 V 6-1 Jugoslávia

1988 V 2-0 URSS (final)

1988 V 2-1 Alemanha (meias-finais)

Para além disso, com o triunfo frente à Roménia, os neerlandeses ultrapassaram Portugal em termos de total de vitórias em Campeonatos da Europa. A laranja tem agora 22 triunfos contra os 21 portugueses. Curiosamente, quase um terço das vitórias dos Países Baixos terminaram em goleada, já que esta foi a sua sétima na competição.