A Marinha, através dos centros de Lisboa, Ponta Delgada (Açores) e Funchal (Madeira), coordenou 227 ações de busca e salvamento no primeiro semestre do ano, resultando no salvamento de 187 pessoas, revelou esta segunda-feira a instituição militar.

No Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, nos primeiros seis meses do ano, “foram registados 121 incidentes em que foram salvas 135 pessoas“, indicou a Marinha, em comunicado, revelando que a capital portuguesa foi a que registou a maioria das ocorrências entre estas três áreas territoriais, num “total de 227 ações de busca e salvamento”.

Na área de responsabilidade de Ponta Delgada, capital administrativa e económica da Região Autónoma dos Açores, foram coordenadas 89 ações de busca e salvamento, com o resgate de 30 pessoas, indicou este ramo das Forças Armadas.

No Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, na Madeira, no mesmo período, houve 17 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 22 pessoas.