O Turismo de Portugal (TP) lançou uma Rede de Observatórios Regionais de Sustentabilidade, para promover a monitorização deste aspeto da atividade turística no país, adiantou, num comunicado divulgado esta terça-feira.

A rede, que segundo o TP “faz de Portugal o primeiro país com observatórios de sustentabilidade em todas as regiões turísticas”, reforça a sua missão “em posicionar-se como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo”.

“Obter um conhecimento aprofundado dos impactos da atividade turística no território e uma maior eficiência no planeamento e gestão dos destinos é um dos objetivos estratégicos do Turismo de Portugal”, destacou a entidade.

Assim, para o Turismo de Portugal, a constituição da rede de observatórios tem como objetivos “promover a colaboração dos destinos na monitorização da sustentabilidade, apoiar o desenvolvimento de boas práticas de gestão ao nível regional e local, bem como dinamizar ações de cocriação e iniciativas de divulgação”.

O Turismo de Portugal lembrou que este trabalho se iniciou em janeiro de 2018, quando foi reconhecido dentro da rede internacional da OMT (INSTO), o Observatório do Turismo Sustentável do Alentejo (ASTO).

Em janeiro de 2020 foram reconhecidos pela Organização Mundial do Turismo (OMT) mais dois: “o Observatório de Turismo dos Açores e o Observatório Regional para o Turismo Sustentável do Algarve (AlgSTO) e, mais recentemente, o Observatório do Centro”, passando assim a ser quatro o número de estruturas nacionais a integrar a INSTO.

“Até ao final do ano serão ainda submetidos à OMT os pedidos de adesão dos mais recentes observatórios criados — regiões Norte, Lisboa e Madeira”, referiu.

A INSTO é uma rede de observatórios de turismo que pretende monitorizar o impacto económico, ambiental e social do turismo ao nível do destino.