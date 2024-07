A ambição de Carlos Moedas de tornar Lisboa a capital da inovação para o mundo é bem conhecida, mas no jantar do Partido Popular Europeu (PPE) que se realizou esta quarta-feira o autarca escolheu distinguir outra característica da cidade. “Lisboa é a capital da moderação”, sublinhou.

“É a capital do ‘todos’, não do ‘nós’ contra ‘eles’. É a capital da inovação para ‘todos’, mas o nosso foco é o bem-estar social. A capital da política climática inclusiva e gradual que vem do povo e une as pessoas”, afirmou. “Uma cidade do PPE com uma visão do PPE”, resumiu, numa altura em que têm surgido algumas vozes, como Augusto Santos Silva, que defendem que “há condições para uma candidatura a Lisboa com toda a esquerda” unida contra o atual autarca.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa discursava num jantar a propósito das jornadas parlamentares do PPE, as primeiras após as eleições europeias que deram a vitória ao grupo europeu. Contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e figuras como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, o líder do EEP, Manfred Weber, e o antigo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso.

Dirigindo palavras de agradecimento aos responsáveis europeus presentes, Carlos Moedas destacou a vitória do PPE nas eleições, segundo um discurso a que o Observador teve acesso. “Não foram os socialistas ou a extrema-direita a vencer. Fomos nós, o PPE”, reiterou, acrescentando que a ideologia do grupo europeu “é a realidade”.

A palavra “moderação” foi transversal em todo o discurso. “Os resultados foram claros na Europa: a moderação venceu! Os europeus não querem uma dicotomia entre ‘nós’ e ‘eles’. Os europeus querem a moderação, em que o ‘nós’ e ‘eles’ é substituído por ‘nós com eles'”, apontou. Carlos Moedas disse ainda que o PPE “representa essa moderação mais do que qualquer outro partido político”.